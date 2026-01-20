السياحة: نمو رحلات الطيران في الشتاء الحالي بنسبة 25 %

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل وزير السياحة، الاجتماع بالترحيب بسامح فوزي، لانضمامه لعضوية المجلس، مقدما له التهنئة على توليه رئاسة سلطة الطيران المدني المصري، ومتمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وذكر البيان، بأنه تم عرض مستجدات والمؤشرات الأولية لبرنامج تحفيز الطيران خلال موسم الشتاء الحالي، والذي تقدمه الوزارة بهدف دفع مزيد من النمو في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، إذ شهدت هذه الفترة نسبة نمو في أعداد رحلات الطيران بلغت 25% وفي أعداد الركاب بنسبة 24%، ونمو في مقاعد الطيران بنسبة 23%، كما سجلت أيضا مختلف المقاصد السياحية في مصر زيادة في أعداد الركاب، وفي مقدمتها مدن العلمين والأقصر وأسوان.

وحرص على تقديم التهنئة للدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص التسويق، متمنيا له المزيد من النجاح والتوفيق.

وقدم الدكتور أحمد يوسف، خلال الاجتماع، عرضا تقديميا، استعرض خلاله ما تم تحقيقه في خطة التنشيط السياحي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، ومقارنته بالعام المالي السابق، وذلك في ضوء الاستراتيجية الترويجية المتكاملة للهيئة والتي ترتكز على استهداف 23 سوقا رئيسيا و25 سوقا ثانويا، وتقديم أنشطة ترويجية خارجية مهنية (B2B) وجماهيرية (B2C)، إلى جانب الأنشطة الترويجية المحلية.

وشاركت "الهيئة" خلال هذه الفترة في 14 معرضا سياحيا دوليا وفقا للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن، ونفذت 77 حملة دعائية مشتركة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية، إلى جانب تنفيذ 93 رحلة تعريفية تضمنت 17 رحلة لعدد من شركاء المهنة الدوليين، و14 رحلة للإعلاميين، و13 رحلة للمؤثرين والمدونين شارك فيها 79 مؤثرا وصانع محتوى، فضلاً عن تنظيم 12 قافلة سياحية، كما قامت برعاية 80 حدثاً داخلياً، وتنفيذ 51 نشاطاً لرفع الوعي السياحي، إلى جانب إنتاج محتوى دعائي متنوع.

وبحسب بيان، تم تنفيذ 18 نشاطا مهنيا، فيما يتعلق بالأنشطة المهنية داخل وخارج مصر، من بينها تنظيم مؤتمرات وورش عمل، والمشاركة في عدد من الفعاليات الدولية والمحلية الهامة، مع تحقيق مستوى تمثيل مرتفع، بجانب استضافة مصر لعدد من الاجتماعات الهامة لكبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية الدوليين مثل RTK وBest Reisen.

وحصدت وزارة السياحة، ممثلة في الهيئة عددا من الجوائز التقديرية خلال مشاركاتها الدولية، من بينها جائزة أفضل جناح خلال المشاركة في معرض WTM London 2025 الذي يعتبر ثاني أكبر معرض سياحي في العالم، وجائزة أفضل جناح في معرض ITTF Warsaw 2025 وهو أكبر معرض سياحي في بولندا، وجائزة أفضل جناح في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، إلى جانب جائزة الشريك العالمي للشراكة الاستراتيجية لوجهة العام خلال قمة شركاء Trip.com في نوفمبر 2025، فضلاً عن جائزة أفضل حملة دعائية لعام 2025 في Yandex.

وثمن شريف فتحي، من جانبه، الأداء المتميز الذي قدمته الهيئة، مشيرا إلى أن حجم الأعمال والأنشطة الترويجية التي تم تنفيذها ركزت على الكم والكيف معا من خلال جودة التنفيذ ومستوى الاحترافية وهو ما ساهم في إبراز ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي فريد ولا مثيل له عالميا تحت عنوان Unmatched Diversity.

وأوضح وزير السياحة، أن الوزارة تعمل حاليا على دمج المنتجات السياحية المختلفة والترويج لها بشكل متكامل، إلى جانب تسليط الضوء على المنتجات السياحية الجديدة، بما يسهم في إثراء التجربة السياحية وإبراز المقومات المتنوعة التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية.

وأكد "فتحي"، على التركيز خلال المرحلة الحالية على ترسيخ مكانة مصر كمقصد سياحي راسخ وقوي، مشيراً إلى أن صورة مصر السياحية تشهد تطورا ملحوظا في أساليب التسويق والترويج، واسم مصر أصبح حاضرا بقوة وبصورة تليق بمكانتها وتاريخها في مختلف الحملات الترويجية التي يتم تنفيذها حاليا، وبما يعزز من تنافسية المقصد المصري عالميا.

وأعلنت وزارة السياحة خلال بيانها، أنه تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، خلال الاجتماع، كما تم اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024/2025.

