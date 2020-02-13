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اليوم .. انطلاق المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحة

02:20 ص الخميس 13 فبراير 2020
اليوم .. انطلاق المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية والصحة

وزارة الشباب والرياضة

كتب – أسامة علي:

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحة والذي تشارك فيه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير "الإدارة العامة للسياحة الرياضية" ISF، والذى يقام خلال الفترة من 13 وحتى 15 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

يأتي تنظيم المعرض في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم القطاع الخاص ونشر ثقافة جديدة وعصرية للشعب المصري من مختلف الأعمار لممارسة الرياضة وتنشيط السياحة الرياضية وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإدارة الرياضية.

يذكر أن المعرض يقام بصفة دورية في الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما يقام علي هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتطوير والاستثمار في السياحة والاحداث الرياضية.​

وزارة الشباب والرياضة المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

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