التموين تطلق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي

كتب - محمد سامي:

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.

تأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالسعي نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.

شهدت احتفالية إطلاق خدمات السجل التجاري حضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تننمية التجارة.

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