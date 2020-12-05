وزير التموين يتفقد مركز خدمة المواطنين بالإسماعيلية

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كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد وزير التموين بمركز خدمة المواطنين بتموين الإسماعيلية، وتعرف من مديرة المركز على تفاصيل العمل داخل المركز، وتحدث مع طلبة الخدمة العامة الذين يعملون بالمركز، مشيرًا إلى أنه سيدرس استمرارهم في العمل بعد انتهاء سنة الخدمة العامة.

ووجّه وزير التموين بإعداد لجنة لجرد وحصر المستهلك داخل مخزن تابع لورش المديرية.