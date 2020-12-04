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لمواجهة التحرش.. السكك الحديدية تطلق حملة "السكة أمان" ببعض المحطات - صور

03:39 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
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كتب أسامة علي

أطلقت هيئة سكك حديد مصر حملة "السكة أمان" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لمواجهة التحرش

وانطلقت الحملة من محطة رمسيس، وتتضمن محطات أخرى على خطوط السكة الحديد منها محطات :(إيتاي البارود، نكلا، كفر داوود، منوف، أشمون، وطنطا).

ويقوم فريق من المتطوعين من المجلس القومي للمرأة والسكك الحديدية، بتوزيع رسائل الحملة للتوعية بقضايا المرأة والتصدي لظاهرة التحرش بهدف تنمية الوعي ونشر ثقافة وسياسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بين جمهور الركاب من مستخدمي السكك الحديدية.

تأتي الحملة ضمن الجهود الشاملة لهيئة السكة الحديد لتقديم خدمات سكك حديدية عالية الجودة وآمنة وموثوقة للنساء والرجال على حد سواء وللحد من اي مضايقات او حالات تحرش.

سكك حديد مصر السكة أمان التحرش

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