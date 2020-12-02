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الصحة: فحص 21.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة

10:16 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الصحة: فحص 21.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة

مبادرة علاج الأمراض المزمنة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ انطلاقها يوم 21 من شهر يونيو الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أنه تم فحص 21 مليونا و500 ألف مواطن، وتقديم العلاج مجانا لـ 2 مليون و200 ألف مواطن، في حين تستهدف المبادرة فحص 28 مليون مواطن.

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