القاهرة 21.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا الأربعاء، مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري مع وجود شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، ومعتدلًا على السواحل الشمالية الغربية.

كما يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

أما الطقس ليلًا، فيكون باردًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 13

وادى النطرون 20 12

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 21 09

بورسعيد 21 15

دمياط 20 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 13

العريش 20 12

رفح 20 11

رأس سدر 24 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 21 12

كاترين 15 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 14

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 11

سوهاج 22 11

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 28 18

أبورماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربة 27 19