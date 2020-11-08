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"الطفولة والأمومة" بالجيزة تفحص شكوى ضرب وعنف جسدي من أم لأطفالها

11:09 م الأحد 08 نوفمبر 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مكتب الأمومة والطفولة بحي الطالبية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، البحث في بلاغ خط نجدة الطفل بشأن شكوى ضرب وعنف جسدي من الأم تجاه طفليها.

وقال المكتب عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إنه عند النزول والمعاينة والتحدث إلى الأم والأطفال (3 أولاد) على انفراد تبين عدم وجود أي عنف من جانب الأم.

كما تبين بشهادات التفوق تميز الأولاد دراسيًا ورياضيًا، ومن خلال الصور والمناقشة مع الأطفال خروجهم للتنزه أسبوعيًا، وتواصل الأب ومتابعته يوميًا معهم "أونلاين" لسفره للخارج.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبناء على توجيهات المهندس رئيس حي الطالبية.

عنف جسدي مكتب الأمومة والطفولة حي الطالبية الجيزة

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