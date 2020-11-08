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نقيب المهندسين يدلي بصوته الانتخابي بالقاهرة الجديدة: ضرورة اختيار ما يمثلنا

01:21 م الأحد 08 نوفمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أدلى المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، بصوته الانتخابي في لجنة الشهيد العميد محمد أحمد مصطفى بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وأكد نقيب المهندسين، على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لإثراء المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة خلال الفترة الحالية مما ساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وشدد نقيب المهندسين، على ضرورة اختيار مايمثلنا بإرادة حرة لنقدم بأيدينا نموذج حضاري يسهم في تطوير البنية التشريعية بما يتسق مع الجهود المبذولة من الدولة.

وأثني ضاحي على إقبال الجماهير لاختيار أعضاء مجلس النواب تنفيذا لحقهم الدستوري، معربا عن امله في ان تفرز الحياة النيابية المقبلة نوابا من الشباب بجوار أصحاب الخبرات البرلمانية لاثراء الحياة النيابية بمصر وخطوه للأمام في طريق الديموقراطية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نقابة المهندسين هاني ضاحي انتخابات النواب

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