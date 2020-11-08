كورونا في 24 ساعة| إصابات ووفيات الفيروس و7 أشكال مختلفة للأعراض والمواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال

إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالات.

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