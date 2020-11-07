اختاروا الأصلح.. رئيس "الشيوخ" ينصح المواطنين عقب الإدلاء بصوته في انتخابات "النواب"

مصراوي

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن إجراءات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تسير وَفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتدابير مواجهة كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن الأمور تسير بكل رقي.

جاء ذلك عقب إدلاء عبد الرازق بصوته في انتخابات مجلس النواب بالمعادي، مؤكدًا أن العرس الانتخابي يتم بكل رقي ونزاهة وشفافية، منوهًا بأن التكامل والتعاون دائمًا سيكونان عنوان العمل بين الغرفة الأولى والغرفة والثانية؛ حيث مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لما هو في صالح المواطن والوطن دائمًا.

وطالب رئيس مجلس الشيوخ بضرورة المشاركة الفعالة من جانب الجميع والتعبير بكل حرية وديمقراطية عن اختيارات الأصلح تحت قبة البرلمان، قائلاً: "نأمل من المواطنين اختيار الأصلح دائمًا".

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء؛ حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وَفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومَي التصويت والفرز وَفق المعايير والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقرات واللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لأطراف العملية الانتخابية كافة.

كانت المرحلة الأولى أجريت يومَي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تُجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحًا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.