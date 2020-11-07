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صور| وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

12:53 م السبت 07 نوفمبر 2020
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كتب- مصراوي:

أدلى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة بمصر الجديدة، وذلك في إطار المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ودعا الوزير "مرسي" جميع أبناء الإنتاج الحربي والمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، مؤكداً على حرصه على الإدلاء بصوته في هذا الاستحقاق المهم انطلاقاً من المسئولية الوطنية ولأهميته في تعزيز المسيرة الديمقراطية بعد أن يكتمل جناحي المؤسسة البرلمانية.

وأشاد الوزير، بما شاهده من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان من حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.

انتخابات مجلس النواب محمد أحمد مرسي وزارة الإنتاج الحربي مجلس النواب انتخابات النواب

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