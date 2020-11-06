البابا تواضروس يستقبل قنصل مصر بهامبورج وأسقف برمنجهام
(مصراوي):
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي، اليوم الجمعة، السفيرة عبير عمر سليمان القنصل المصري الجديد في هامبورج بألمانيا، قبل السفر إلى مهمتها هناك.
كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، نيافة الأنبا ميصائيل أسقف برمنجهام بإنجلترا، حيث ناقشا عددًا من الأمور الرعوية.
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