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سحب وأمطار على جميع المدن الساحلية.. الأرصاد تعلن تحديثات طقس اليوم

11:26 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل التحديثات اللحظية لحالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل، إنه يظل استمرار تأثر البلاد بالأحواض العلوية الباردة والتي تعمل على تكون السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد.

وتابعت هيئة الأرصاد: "يصاحب تكوين تلك السحب سقوط الأمطار على كافة المدن الساحلية تتقدم إلى مناطق من الوجه البحري كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الغربية".​

سحب وأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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