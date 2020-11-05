حرم رئيس الكونغو تزور الأهرامات - صور
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مصراوي
زارت اليوم الخميس، حرم رئيس دولة الكونغو، منطقة آثار الهرم، واستقبلها أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات ورافقها خلال الزيارة.
وأكد محيي الدين أن حرم الرئيس أبدت إعجابها وانبهارها بما رأته وما وصل إليه المصريين القدماء من تقدم جعلهم يقوموا ببناء الأهرامات وتمثال أبو الهول بكل ضخامته.
وحرصت حرم الرئيس على التقاط العديد من الصور التذكارية في منطقة البانوراما وامام تمثال ابو الهول.
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