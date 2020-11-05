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مرصد الكهرباء: 19 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

02:30 م الخميس 05 نوفمبر 2020
مرصد الكهرباء: 19 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

وزارة-الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، بلغت 19 ألفا و800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و700 ميجاوات مقابل 24 ألفا و700 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و710 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وزارة الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الكهرباء

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