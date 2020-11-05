أحواض باردة وتيار نفاث قطبي.. الأرصاد: برودة أكثر من المعتاد وتكاثر للسحب الآن
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كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل تحديثات حالة الطقس على مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية بشكل لحظي.
وقالت الهيئة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل: "استمرار تأثر البلاد بالأحواض العلوية الباردة يصاحبها تيار نفاث قطبي يعمل على جلب كتلة هوائية علوية أكثر برودة من المعتاد".
وتابعت: "بمرورها على البحر المتوسط يؤدي إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد (السواحل الغربية – الساحل الشمالية الشرقية – الدلتا - الوجه البحري - سيناء) تمتد خفيفة إلى القاهرة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه يسود اليوم الخميس طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.
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