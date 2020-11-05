أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

أحواض باردة وتيار نفاث قطبي.. الأرصاد: برودة أكثر من المعتاد وتكاثر للسحب الآن

11:45 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل تحديثات حالة الطقس على مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية بشكل لحظي.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل: "استمرار تأثر البلاد بالأحواض العلوية الباردة يصاحبها تيار نفاث قطبي يعمل على جلب كتلة هوائية علوية أكثر برودة من المعتاد".

وتابعت: "بمرورها على البحر المتوسط يؤدي إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد (السواحل الغربية – الساحل الشمالية الشرقية – الدلتا - الوجه البحري - سيناء) تمتد خفيفة إلى القاهرة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه يسود اليوم الخميس طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية البحر المتوسط السحب

الخبر التالى:

التنمية المحلية: محافظات المرحلة الثانية تنهي استعداداتها للانتخابات البرلمانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار على القاهرة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا