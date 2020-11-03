أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

السيسي يطمئن على الرئيس الجزائري بعد إصابته بكورونا

09:10 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
السيسي يطمئن على الرئيس الجزائري بعد إصابته بكورونا

الرئيس السيسي والرئيس الجزائري

كتب - محمد سامي:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء؛ للاطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل وموفور الصحة.

وجاء في البرقية: "يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري بأصدق التمنيات القلبية بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، داعياً الله عز وجل أن يحفظكم وأن يشملكم دائماً بعظيم عنايته".

كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت اليوم الثلاثاء رسميا إصابة الرئيس عبدالمجيد تبون بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبدالمجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد- 19 المستجد، ويُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

السيسي الجزائر فيروس كورونا عبد المجيد تبون

الخبر التالى:

"مطاعم برنسيس": لا يوجد إصابة واحدة بكورونا.. ونشدد إجراءاتنا الاحترازية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر | ثلاثاء الأبطال.. (ليفربول 0 - 0 أتالانتا)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا