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مارس الرياضة وابتعد عن التدخين.. الصحة توجه 5 نصائح للحفاظ على القلب

12:42 م السبت 28 نوفمبر 2020
مارس الرياضة وابتعد عن التدخين.. الصحة توجه 5 نصائح للحفاظ على القلب

نصائح للحفاظ على القلب

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، 5 نصائح ضرورية لاتباعها للحفاظ على صحة القلب.

وتضمنت النصائح، بحسب صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، ما يلي:
- قلل من تناول الملح.
- حافظ على وزن جسمك.
- تناول وجبات صحية.
- ابتعد عن التدخين.
- مارس الرياضة بانتظام.

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صحة القلب الرياضة التدخين

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