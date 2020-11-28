مارس الرياضة وابتعد عن التدخين.. الصحة توجه 5 نصائح للحفاظ على القلب
12:42 م السبت 28 نوفمبر 2020
كتب- محمد نصار:
وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، 5 نصائح ضرورية لاتباعها للحفاظ على صحة القلب.
وتضمنت النصائح، بحسب صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، ما يلي:
- قلل من تناول الملح.
- حافظ على وزن جسمك.
- تناول وجبات صحية.
- ابتعد عن التدخين.
- مارس الرياضة بانتظام.
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