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الأرصاد تكشف توقعات طقس نهائي القرن وتوجه نصائح للجماهير

12:54 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
الأرصاد تكشف توقعات طقس نهائي القرن وتوجه نصائح للجماهير

الطقس

كتب - أسامة علي:

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الطقس اليوم الجمعة خلال مباراة القرن بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس اليوم الجمعة مستقر مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة، مؤكدين أنها لن تؤثر على سير أحداث اللقاء.

وشدد الخبراء على أن حالة عدم الاستقرار مازالت مستمرة على محافظات السواحل الشمالية والدلتا، واستمرار سقوط الأمطار.

ونصح الخبراء، المواطنين بأغلب المحافظات، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خلال الخروج لمتابعة المباراة في الأندية والكافيهات، نظرا لبرودة الجو خلال فترة إقامة المباراة.

كما نصح خبراء الأرصاد، بعدم اصطحاب الأطفال بالمحافظات السواحل الشمالية والدلتا والمطلة على البحر المتوسط، (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم - كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية - بورسعيد- العريش- رفح)، والتي تشهد سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة.

نهائي القرن الطقس درجات الحرارة

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