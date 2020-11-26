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تنشر لأول مرة.. إسعاد يونس تعرض صورًا للرئيس السيسي وقرينته

10:39 م الخميس 26 نوفمبر 2020
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كتب يوسف عفيفي:

عرضت الإعلامية إسعاد يونس، صور للرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي، تعرض للمرة الأولى.

وتضمنت الصور، الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تواجده في القوات المسلحة في فترة الشباب صحبة عدد من زملائه، والسيدة انتصار السيسي في فترة شبابها.

جاء ذلك خلال لقاء السيدة انتصار السيسي في لقاء خاص على قناة دي إم سي، مساء الخميس.

واستضافة شاشة "دي إم سي"، في الساعة التاسعة مساء الليلة، السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حلقة خاصة.

وقالت الإعلامية إسعاد يونس في برومو الحلقة الذي أذاعته القناة: "شهر نوفمبر شهر مهم في حياة عيلة مصرية أصيلة في حي الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى وُلدت فيه.. حتى أصبح مهمًّا بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر وبالنسبة ليا كست مصرية، دايما عندي سؤال الراجل الجنتل مان ده منحاز لينا ليه أكتر مننا شخصيا".

إسعاد يونس السيسي انتصار السيسي القوات المسلحة

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