وزير الآثار ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان إنشاء متحفي "الحضارة والمصري الكبير"

مصراوي

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري الكبير ومشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بهم.

وبدأت الجولة بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تم تفقد أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة أمام المتحف، وقاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات، والتي سيتم افتتاحهما قريبا، هذا بالإضافة إلى مشاهدة عرض الملتيميديا الخاص بالمتحف والذي يعتبر جزءا مكملا لسيناريو العرض، كما تم تفقد قاعة العرض المؤقت والهرم الزجاجي.

وتضمنت الجولة، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، وتم تفقد واجهة المتحف والبهو والدرج العظيم وقاعتي العرض الخاصة بـ كنوز الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى المبنى متعدد الأغراض.

كما تم زيارة الغرفة المركزية للتحكم الإلكتروني للمتحف، حيث تم استعراض آلية تشغيل المنظومة الأمنية للمتحف والمجهز بأحدث أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة.

كما تم استعراض نظام المراقبة والتأمين الخاص بفتارين العرض والمجهزة بأحدث أجهزة كشف محاولات السرقة وأية اهتزازات أو تغييرات في درجة الحرارة داخلها مما يعمل على الحفاظ على البيئة المثالية لكل قطعة أثرية داخل الفتارين.

وانتهت الجولة، داخل متحف محمد علي بشبرا، حيث انضم إليهما اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لتفقد مشروع ترميم القصر بالكامل، وبدأت الجولة بزيارة كشك الجبلاية والتي انتهت من ترميمه بالكامل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة تتخطى ٨٤ ألف متر مربع.

وتم تفقد سرايا الفسقية والتي تم الانتهاء من ٧٦ ٪ من أعمال ترميمها، والتي اشتملت على تدعيم وتثبيت أساسات المبنى وأعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي للأعمدة الرخامية والاسقف الجصية المزخرفة للأروقة والحجرات، وأعمال الترميم للسقف الجمالوني ومعالجة الألواح الخشبية الداخلية للاسقف، وأعمال الترميم الدقيق وإعادة الألوان الآصلية للرسومات التي تزين الجدران والأسقف، هذا بالإضافة إلى ترميم الأرضيات والبحيرة و الفسقية التي تتوسطها تمهيدا لإعادة تشغيلها مرة أخرى .