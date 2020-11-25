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رسالة من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس خلال مباراة الأهلي والزمالك

09:28 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
رسالة من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس خلال مباراة الأهلي والزمالك

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح إلى جماهير الأهلي والزمالك بالتزامن مع مباراة الفريقين في القمة الأفريقية التاريخية يوم الجمعة المقبل.

وتابعت شاكر في تصريحات لها: "بطمن الجميع في القاهرة بأن الجو يوم الجمعة، سيكون مستقراً ومفيش قلق؛ لأن حالة عدم الاستقرار ستكون على السواحل الشمالية والدلتا فقط".

وأشادت شاكر، بقرار نقل المباراة من الإسكندرية إلى القاهرة، قائلة: "الحمد لله إنه تم نقل المباراة من الإسكندرية للقاهرة، لأن القاهرة طقسها إلى حد ما مستقر مقارنة بالسواحل الشمالية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على "ستاد القاهرة"، وتُعد المباراة تاريخية كونها تُقام لأول مرة في تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد.

ونصحت شاكر، في تصريح لمصراوي، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار، والابتعاد عن تواجد السيارات أسفل اللوحات المعدنية والأشجار، والابتعاد عن ملامسة أجسام معدنية أثناء حدوث البرق والرعد، وعلى المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة من توفير عربات سحب للمياه وتطهير المصارف.

الأرصاد الطقس مباراة الأهلي والزمالك درجات الحرارة

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