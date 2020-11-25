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اليوم.. "مصر للطيران" تسير 38 رحلة دولية تقل 4300 راكب

02:35 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
اليوم.. "مصر للطيران" تسير 38 رحلة دولية تقل 4300 راكب

أرشيفية

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران، إن الشركة ستسيِّر اليوم رحلاتها إلى 38 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4300 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، الدمام، لندن، باريس، أمستردام، روما، نيويورك، ميلانو، جدة، المدينة المنورة، الرياض، عمان)، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4300 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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