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"الري": إزالة 24 حالة تعد على نهر النيل في الغربية وكفرالشيخ

08:22 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
"الري": إزالة 24 حالة تعد على نهر النيل في الغربية وكفرالشيخ

إزالة تعديات على نهر النيل

(مصراوي):

نفذت وزارة الموارد المائية والري حملة، اليوم الاثنين، لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظتي، الغربية وكفرالشيخ، وأسفرت الحملة عن إزالة 24 حالة تعد على مجرى نهر النيل، ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 56664 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

إزالة تعديات نهر النيل الغربية كفرالشيخ

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