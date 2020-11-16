رئيس مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر

كتب- مصراوي:

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقال عبدالرازق، خلال اللقاء، إن النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر.

وأضاف رئيس الشيوخ: "نأمل دائما أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ والنيابة الإدارية فهم أهل القانون دائما وأبدا ونتمنى للنيابة الإدارية كل التوفيق والسداد".

وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية: "سعيد بلقاء رئيس الشيوخ فهو قامة قضائية كبيرة ورئاسته للشيوخ ستحدث نهضة تشريعية كبيرة".