رئيس مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر
كتب- مصراوي:
التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقال عبدالرازق، خلال اللقاء، إن النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر.
وأضاف رئيس الشيوخ: "نأمل دائما أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ والنيابة الإدارية فهم أهل القانون دائما وأبدا ونتمنى للنيابة الإدارية كل التوفيق والسداد".
وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية: "سعيد بلقاء رئيس الشيوخ فهو قامة قضائية كبيرة ورئاسته للشيوخ ستحدث نهضة تشريعية كبيرة".
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