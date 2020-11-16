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رئيس مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر

04:50 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر

جانب من اللقاء

كتب- مصراوي:

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقال عبدالرازق، خلال اللقاء، إن النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر.

وأضاف رئيس الشيوخ: "نأمل دائما أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ والنيابة الإدارية فهم أهل القانون دائما وأبدا ونتمنى للنيابة الإدارية كل التوفيق والسداد".

وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية: "سعيد بلقاء رئيس الشيوخ فهو قامة قضائية كبيرة ورئاسته للشيوخ ستحدث نهضة تشريعية كبيرة".

عبدالوهاب عبدالرازق النيابة الإدارية مجلس الشيوخ عصام المنشاوي

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