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​بمساحة 22 ألف فدان.. 16 معلومة عن مركز القيادة الاستراتيجة بالعاصمة الإدارية الجديدة

01:08 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
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كتب– أسامة علي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مقر مركز القيادة الاستراتيجة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم إنشاؤه حديثًا بأحدث المواصفات العالمية تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية، حيث رافقه خلال الزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وينشر "مصراوي" أبرز 16 معلومة عن مركز القيادة الاستراتيجة بالعاصمة الإدارية الجديدة..

1- تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة.

2- يعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

3- يتضمن عددًا من المراكز التي تضمن السيطرة والانسيابية في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طواري.

4- يمتد على مساحة 22 ألف فدان.

5- يضم 13 منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها.

6- يحتوي على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة.

7- مركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدولة والذي يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة.

8- يحتوي على مركز للتحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة.

9- يضم مركزًا للإدارة والتشغيل للتحكم في مرافق الدولة.

10- يضم مركزًا للتحكم في شبكة الاتصالات الذي يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة.

11- يشتمل على مراكز للسيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية.

12- ويضم مركزًا للتنبؤات الجوية والذي يعد مركز الدفاع عن الدولة ببيانات الأحوال الجوية أولاً بأول، ليكون مستعدًا لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة.

13- يضم مخازن ضخمة تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.

14- تضم عددًا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية، ومستشفيات ومجمعات خدمية وإدارية.

15- يؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري ووسائل التأمين الأخرى التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز.

16- يعد صرحًا جديدًا يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة ودولة رائدة.

السيسي مركز القيادة الاستراتيجة العاصمة الإدارية الجديدة مصطفى مدبولي

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