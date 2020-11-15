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"مصر للطيران" تسيِّر 37 رحلة دولية تقل 3400 راكب.. غدًا

02:59 م الأحد 15 نوفمبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 37 رحلة دولية تقل 3400 راكب.. غدًا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأحد، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها غدًا إلى 37 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 3400 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (واشنطن، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، أبوظبي، دبي، لندن، باريس، الدمام، البحرين، إسطنبول، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، نيروبي، مسقط، أربيل، الخرطوم)، و٧ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٤ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٤٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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