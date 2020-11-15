تكريم وزير الطيران في حفل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية (صور)
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كتب- محمد عبيد:
شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا النقل البحري فرع القاهرة، وقام الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية بتكريم الوزير خلال مراسم الاحتفال، وبلغ عدد الخريجين 162 خريجًا من الحاصلين على الدكتوراة والماجستير الأكاديمي والمهني ودبلوم الدراسات العليا، وينتمي الخريجون إلى جنسيات 7 دول وهي مصر، والأردن، واليمن، والعراق، وليبيا، وفلسطين، وجيبوتي.
وهنأ وزير الطيران المدنى جميع الخريجين الحاصلين على الدراسات العليا في الإدارة، كما أعرب عن سعادته البالغة بتكريم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر والعديد من المجالات.
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