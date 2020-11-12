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دعم قضية قبرص والتصدي للتدخل الأجنبي.. رسائل السيسي خلال زيارته لليونان

02:07 م الخميس 12 نوفمبر 2020
دعم قضية قبرص والتصدي للتدخل الأجنبي.. رسائل السيسي خلال زيارته لليونان

رئيسة اليونان تستقبل الرئيس السيسي


كتب- مصراوي:

على مدار ثلاثة أيام، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في إطار حرص البلدين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص.

وعقد السيسي، جلسة مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، كما التقى برئيس البرلمان اليوناني.

وأكد السيسي على تضامن مصر الكامل ودعمها لليونان لتجاوز التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي وقع مؤخرا بجزيرة ساموس.

وأشار إلى أن مصر تدعم القضية القبرصية استنادًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا السيسي لضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار في ليبيا عبر نقل المقاتلين الإرهابيين و الأجانب.

وقال الرئيس إن التطرف الذي يعاني منه الجميع لا يجب أن يتحول إلى إساءة للمشاعر أو الأديان.

وأشار إلى أن الزيارة فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خاصة الاقتصادية.

وتابع: تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط يهدف إلى تعظيم مصالح شعوب دول المنتدي.

وشدد على أهمية شمولية الحل السياسي في ليبيا، حيث يظل السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار، وما يستلزمه لمعالجة حقيقية لجذور الأزمة عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان القاهرة.

وعبر السيسي عن تقديره للبرلمان اليوناني نظرًا لعمق العلاقات الصداقة التي تربط مصر واليوناني على مختلف الأصعدة.

ووجه السيسي الشكر على حفاوة الاستقبال والضيافة العظيمة خصوصًا في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

الرئيس السيسي اليونان

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