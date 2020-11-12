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رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن سيدة

11:03 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن سيدة

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- أحمد لطفي:

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٠، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مريم فايز نان لوقا، من مواليد القاهرة بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٩٨.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الجنسية المصرية

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