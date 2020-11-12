رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن سيدة

كتب- أحمد لطفي:

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٠، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مريم فايز نان لوقا، من مواليد القاهرة بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٩٨.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.​