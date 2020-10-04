خاص| جيهان السادات توجّه 3 رسائل للمصريين.. وتُلغي احتفالها بانتصار أكتوبر



كتب- حاتم أبو النور:

أعلنت السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قرار أسرة الرئيس الراحل، بإلغاء الاحتفالات بذكرى أكتوبر بسبب أزمة فيروس "كورونا".

وقالت جيهان السادات، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "ذكرى انتصار أكتوبر أيام لا تنسى، ولا يمكن أن ينسى الشعب أبطالنا اللي استشهدوا وجرحوا وضحوا، عشان إحنا نعيش واستردوا الأرض والكرامة والعزة، اللي إحنا افتقدناها خلال احتلال سيناء من اليهود".

وذكرت زوجة الرئيس الراحل، أنه خلال هذه الأيام كان هناك تلاحم بين أبناء الشعب، مضيفة: "مفيش طوابير على العيش، ومفيش خناقات، وكان الشعب متعاون مع قواته المسلحة، وملتزم بامتياز، فهذه أيام لاتنسى".

وأضافت أنها على تواصل مستمر مع مصابي حرب أكتوبر خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر، غير أن هذا العام لم تستطع الوفاء بذلك سبب كورونا، مضيفة: "كورونا ومرضي منعوني من الزيارات، ولم أقطع صلتي بالناس اللي قريبين مني واللي اشتغلوا معانا، وهناك تواصل أيضًا مع مصابي الحرب وباستقبلهم في بيتي، ودايمًا على اتصال".

ولفتت إلى أنه تم إلغاء احتفالات أكتوبر لأسرة الزعيم الراحل، وعدم الذهاب، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، وما تعانيه من انتشار فيروس كورونا: "مش عايزين نؤذي حد"، وتحسبًا للتجاوزات التي قد تحدث والازدحام والتلاحم، وخوفًا على الناس من كورونا، مؤكدة أنه سيتم الاحتفال في منزل الرئيس في الجيزة.

ووجهت جيهان السادات رسالة للشعب المصري، خلال ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر، طالبت فيها بضرورة الالتزام بارتداء "الكمامة" لمواجهة كورونا وعدم الاستهتار بالفيروس، مضيفة: "مفيش داعي للتجمع والزيارات، لحين الانتهاء من كورونا".



واستكملت رسالتها قائلة: "لا نصدق شائعات الإخوان ضد البلد، ولازم نكون فاهمين اللي بيعملوه الإخوان، وما تنشره وسائل إعلامهم من أكاذيب".

وأردفت: "نتمنى أن نجتمع حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللي بيبذل مجهود غير طبيعي لبناء مصر حديثة، وما تم إنجازه في أوقات قصيرة، وأحداث تنمية لم تحدث من قبل، مضيفة: "الرجل الأمين والمخلص لمصر، وإنجازات الرئيس بتنشر في التلفزيون يوميًا، ولازم نشجعه ونلتف حواليه تقدير للي بيعمله".

ولفتت إلى أنه هناك تواصل مع الرئيس السيسي وحرمه بشكل مستمر.