أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

رئيس "الطرق الصوفية" يحذر المجتمع الدولي من التخاذل في مواجهة قوى الشر والإرهاب

07:53 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
رئيس "الطرق الصوفية" يحذر المجتمع الدولي من التخاذل في مواجهة قوى الشر والإرهاب

رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدك

(مصراوي):

استنكر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها عبد الهادي القصبي، موقف المجتمع الدولي وتخاذله في عدم التصدي للفتن والتعصب والشائعات التي تثير أصحاب الهوى والنفوس الضعيفة المتطرفة، والتي ترتكب العمليات الإرهابية وتسئ للأديان دون مراعاة أية حقوق وواجبات.

وقال المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، في تصريحات اليوم الجمعة، إن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية حذر المجتمع الدولي من عدم القيام بدوره في مواجهة قوى الشر والإرهاب والفتن والتعصب والتطرف بكافة أشكاله، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على المشترك الإنساني بين أفراد المجتمع الدولي وعدم السماح لقوى الشر والإرهاب والفتن أن تثير الفتن وتعمل على نشر الفوضى التي تعصف بالدول والمجتمعات دون أية عقوبات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القصبي أدان الحادث الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية وكافة حوادث التطرف والإرهاب، مؤكدا أن كافة الأديان بريئة من تلك الجرائم اللاأخلاقية التي تبيح دم الإنسان.

المجلس الأعلى للطرق الصوفية عبد الهادي القصبي الإرهاب المجتمع الدولي

الخبر التالى:

أعضاء "التنسيقية": لسنا منصة للتمكين.. ونعمل على رفع الوعي بقضايا الدولة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| انطلاق حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا