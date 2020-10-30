رئيس "الطرق الصوفية" يحذر المجتمع الدولي من التخاذل في مواجهة قوى الشر والإرهاب

(مصراوي):

استنكر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها عبد الهادي القصبي، موقف المجتمع الدولي وتخاذله في عدم التصدي للفتن والتعصب والشائعات التي تثير أصحاب الهوى والنفوس الضعيفة المتطرفة، والتي ترتكب العمليات الإرهابية وتسئ للأديان دون مراعاة أية حقوق وواجبات.

وقال المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، في تصريحات اليوم الجمعة، إن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية حذر المجتمع الدولي من عدم القيام بدوره في مواجهة قوى الشر والإرهاب والفتن والتعصب والتطرف بكافة أشكاله، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على المشترك الإنساني بين أفراد المجتمع الدولي وعدم السماح لقوى الشر والإرهاب والفتن أن تثير الفتن وتعمل على نشر الفوضى التي تعصف بالدول والمجتمعات دون أية عقوبات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القصبي أدان الحادث الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية وكافة حوادث التطرف والإرهاب، مؤكدا أن كافة الأديان بريئة من تلك الجرائم اللاأخلاقية التي تبيح دم الإنسان.