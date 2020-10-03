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"القومي للترجمة": خصومات 50% وتوقيع كتب في الاحتفال باليوم العالمي للترجمة غدًا

09:03 م السبت 03 أكتوبر 2020
"القومي للترجمة": خصومات 50% وتوقيع كتب في الاحتفال باليوم العالمي للترجمة غدًا

المركز القومي للترجمة

(مصراوي):

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات الاحتفال بيوم الترجمة العالمي، الذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام، والذي تم تأجيله بسبب تعليق أنشطة وزارة الثقافة حدادًا على رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ويقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عددًا كبيرًا من الفعاليات، تبدأ غدًا بمجموعة من حفلات التوقيع، يشارك بها كل من الدكتور عبدالعزيز حمدي، مترجم كتاب "الصين في عشر كلمات" في تمام الواحدة ظهرًا، وفي تمام الواحدة والنصف ظهرًا حفل توقيع "النيل في عصر ما قبل الاستعمار" بحضور المترجم الدكتور نادر نور الدين، ويأتي حفل توقيع كتاب "المادة والعقل" في تمام الثانية بحضور الدكتور صلاح إسماعيل.

‎كما يقدم المركز احتفالًا بهذه المناسبة خصومات 50% على جميع الإصدارات لكل القراء.

المركز القومي للترجمة اليوم العالمي للترجمة وزارة الثقافة

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