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"قومي المرأة" يشكر السيسي على التوجيه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

11:04 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
"قومي المرأة" يشكر السيسي على التوجيه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره توجيهاً بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، اليوم، عن فخرها بهذا القرار المهم الذي يعكس اهتمام الرئيس برفع العبء عن كاهل الأمهات وخاصة العاملات، وتنمية مرحلة الطفولة المبكرة لما لها من مردود إيجابي في المستقبل على مرحلة التعليم الأساسي، فضلاً عن الأثر الاجتماعي والتنموي الكبير على الأسرة المصرية، وتوفير فرص عمل.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإصدار تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، لحين تسوية أوضاعها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

المجلس القومي للمرأة مايا مرسي السيسي عبدالفتاح السيسي

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