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وزير النقل يؤكد أهمية توطين صناعة النقل في مصر

04:55 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
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كتب- أسامة علي:

تفقد كامل الوزير، وزير النقل، مصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل بمدينة العاشر من رمضان حيث شاهد الوزير خطوط إنتاج كافة أنواع الأتوبيسات والميني باص كما شاهد أول إنتاج للمصنع من الأتوبيسات ذات التكنولوجيا العالمية وأول إنتاج للمصنع من الميني باص التي تعمل بالغاز الطبيعي وصنعت بأيدي مصرية.

وأكد الوزير، خلال الزيارة، على أهمية هذه النوعية من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وأهمية مثل هذه النوعية من المصانع، التي تساهم في توطين صناعة النقل بمصر، خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد.

وأشار وزير النقل، إلى أن توطين مثل هذه الصناعات سيساهم في توفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية ومواكبة خطط الدولة التنموية وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.

كامل الوزير وزير النقل مصنع جيوشي مدينة العاشر من رمضان

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