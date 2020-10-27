أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

مرشح مستقبل وطن ببني سويف ينفي استقالته من الحزب

10:36 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
مرشح مستقبل وطن ببني سويف ينفي استقالته من الحزب

حزب مستقبل وطن

مصراوي
قال طارق مخيمر مرشح مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، إن ما أثير عن استقالته من الحزب لا أساس له من الصحة، مضيفا:" لن أستقيل حتى لو لم أكن في منصب قيادي".

وأضاف في بث مباشر من مقر الحزب بمحافظة بني سويف، الثلاثاء، أنه يؤمن باستراتيجية الحزب وأن يكون له دور قيادي، مبديا استغرابه من الشائعات معلقا:"طالتني ليه لوحدي مش عارف".

وأقسم مرشح حزب مستقبل وطن، أنه لم يدفع أي أموال للحزب، متابعا: " أنا متواجد ضمن صفوف مستقبل وطن " رغم حقد الحاقدين".

وأشار إلى أنه قام بدوره في الحشد لانتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا:" نحن أبناء مصر ولن نسمح بتشويه الحزب".

وأردف:" لن نسمح لأحد أن يرمي هذا الحزب أو يشوهه وهو بمثابة ساعد للدولة المصرية"، مطالبا بعدم تصديق الشائعات التي تنال منه وحزبه".

مستقبل وطن محافظة بني سويف طارق مخيمر

الخبر التالى:

قناة الزمالك: إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين بقرار من "الأعلى للإعلام"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106540

    عدد المصابين

  • 98903

    عدد المتعافين

  • 6199

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42917824

    عدد المصابين

  • 31659985

    عدد المتعافين

  • 1154305

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"سيكتمل بكل الأشكال"..وزير التعليم: "إلغاء العام الدراسي لن يحدث"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا