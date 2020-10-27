مرشح مستقبل وطن ببني سويف ينفي استقالته من الحزب

مصراوي

قال طارق مخيمر مرشح مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، إن ما أثير عن استقالته من الحزب لا أساس له من الصحة، مضيفا:" لن أستقيل حتى لو لم أكن في منصب قيادي".

وأضاف في بث مباشر من مقر الحزب بمحافظة بني سويف، الثلاثاء، أنه يؤمن باستراتيجية الحزب وأن يكون له دور قيادي، مبديا استغرابه من الشائعات معلقا:"طالتني ليه لوحدي مش عارف".

وأقسم مرشح حزب مستقبل وطن، أنه لم يدفع أي أموال للحزب، متابعا: " أنا متواجد ضمن صفوف مستقبل وطن " رغم حقد الحاقدين".

وأشار إلى أنه قام بدوره في الحشد لانتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا:" نحن أبناء مصر ولن نسمح بتشويه الحزب".

وأردف:" لن نسمح لأحد أن يرمي هذا الحزب أو يشوهه وهو بمثابة ساعد للدولة المصرية"، مطالبا بعدم تصديق الشائعات التي تنال منه وحزبه".