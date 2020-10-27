أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

جامعة حلوان تنظم مسابقة أفضل بحث علمي

04:54 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
جامعة حلوان تنظم مسابقة أفضل بحث علمي

جامعة حلوان

كتب- مصراوي:

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، مسابقة أفضل بحث علمي على مستوى كليات الجامعة ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واشترك في المسابقة ١٥ بحث من كليات الطب والآداب والهندسة وحقوق وتجارة والتربية والعلوم الصيدلة، بهدف تعريف الطلاب بالطرق والخطوات المستخدمة لكتابة البحث العلمي وطرق تجميع المادة العلمية لعرض فكرة البحث بطريقة سليمة وصحيحة ووضوح وفهم فكرة البحث عن طريق عناصر البحث والخطوات السليمة.

ويعد البحث العلمي من أهم أسباب رفعة الأمم والتقدم العلمي وهو أحد ركائز رفع التصنيف الدولي للجامعات بالعالم، كما يساهم في توضيح وصياغة المفاهيم الجديدة وتوضيح للقضايا ومقترحات لحل المشكلات بجانب الاستفادة من التجارب السابقة.

وحصلت كلية الحقوق على المراكز الثلاث الأولى حيث حصلت على المركز الأول الطالبة آية محمد محمد، والمركز الثاني الطالبة فاطمة أسامة عطية، والمركز الثالث الطالبة هاجر خالد رفعت.

جامعة حلوان مسابقة أفضل بحث علمي

الخبر التالى:

وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا نقل تكنولوجيا صناعة الجرارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106540

    عدد المصابين

  • 98903

    عدد المتعافين

  • 6199

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42917824

    عدد المصابين

  • 31659985

    عدد المتعافين

  • 1154305

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا