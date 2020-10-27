جامعة حلوان تنظم مسابقة أفضل بحث علمي

كتب- مصراوي:

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، مسابقة أفضل بحث علمي على مستوى كليات الجامعة ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واشترك في المسابقة ١٥ بحث من كليات الطب والآداب والهندسة وحقوق وتجارة والتربية والعلوم الصيدلة، بهدف تعريف الطلاب بالطرق والخطوات المستخدمة لكتابة البحث العلمي وطرق تجميع المادة العلمية لعرض فكرة البحث بطريقة سليمة وصحيحة ووضوح وفهم فكرة البحث عن طريق عناصر البحث والخطوات السليمة.

ويعد البحث العلمي من أهم أسباب رفعة الأمم والتقدم العلمي وهو أحد ركائز رفع التصنيف الدولي للجامعات بالعالم، كما يساهم في توضيح وصياغة المفاهيم الجديدة وتوضيح للقضايا ومقترحات لحل المشكلات بجانب الاستفادة من التجارب السابقة.

وحصلت كلية الحقوق على المراكز الثلاث الأولى حيث حصلت على المركز الأول الطالبة آية محمد محمد، والمركز الثاني الطالبة فاطمة أسامة عطية، والمركز الثالث الطالبة هاجر خالد رفعت.