أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

01:22 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

حسين زين

تقدَّم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين، سائلًا الله، عز وجل، أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعًا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

وقال زين: إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة مولد خير البشر، الإرادة القوية في وحدة وتماسك الصف وضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة أعداء الوطن ومختلف التحديات، وأن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، في الإخلاص والاجتهاد في العمل والعطاء؛ لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام ذكرى المولد النبوي الشريف

الخبر التالى:

وزيرة الصحة تصدر قرارًا بإنشاء قسم للأبحاث الإكلينيكية بكل المستشفيات الحكومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106540

    عدد المصابين

  • 98903

    عدد المتعافين

  • 6199

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42917824

    عدد المصابين

  • 31659985

    عدد المتعافين

  • 1154305

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الكهرباء" تعلن آخر موعد لتركيب العدادات الكودية بدلًا من الممارسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا