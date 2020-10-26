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ب٢٠٠ جنيه.. الأزهر تفتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية للمرة الرابعة

02:22 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
ب٢٠٠ جنيه.. الأزهر تفتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية للمرة الرابعة

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني؛ أن باب التحويلات للطلاب والطالبات الجدد من المعاهد الفوق متوسطة متاح من الأمس وحتى الخامس من شهر نوفمبر القادم، من خلال وحدة النظم والشبكات بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر.

وأوضح فرج أن التحويلَ يدويٌّا؛ من خلال تسديد مبلغ ٢٠٠ جنيهٍ بخزينة الجامعة بالإدارة بمدينة نصر.

وأضاف إن الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة للتنسيق الإلكتروني متاح لهم الآن التقديم من خلال وحدة النظم والشبكات يدويًّا بعد سداد مبلغ ٢٠٠ جنيهٍ؛ حتى يتمكن الطالب أو الطالبة من قيده في أحدى كليات جامعة الأزهر حسب الحد الأدنى لكل كلية.

جامعة الأزهر محمد فرج مدينة نصر طلاب الثانوية

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