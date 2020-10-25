وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

كتب- أسامة علي:

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل لجنته الانتخابية بكلية الطفولة المبكرة بشارع التحرير بالدقي.



ودعى الوزير جميع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب.