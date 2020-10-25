أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

06:50 م الأحد 25 أكتوبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- أسامة علي:

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل لجنته الانتخابية بكلية الطفولة المبكرة بشارع التحرير بالدقي.

ودعى الوزير جميع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب.

وزير التعليم انتخابات مجلس النواب طارق شوقي

الخبر التالى:

قبل الافتتاح.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106397

    عدد المصابين

  • 98813

    عدد المتعافين

  • 6187

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42457887

    عدد المصابين

  • 28633996

    عدد المتعافين

  • 1147457

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"لا تشتروها من هذه الأماكن".. "حماية المستهلك" يطلق نصائح وتحذيرات بشأن حلوى المولد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا