وزير التنمية المحلية: توافد مكثف للناخبين على اللجان في 14 محافظة.. والمرأة تتصدر المشهد

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صباح اليوم مجموعة اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2020 وعددهم 14 وهي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والاقصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات والبالغ عددها 9871 لجنة دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 14 في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى توافد الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 14، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت الوزير إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثاني على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لحظة بلحظة والاطمئنان على الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم التأكيد على محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية إشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد اللواء شعراوي، بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب، مؤكداً على أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء في جميع ربوع البلاد، لافتاً إلى أن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة في المراحل التاريخية والحاسمة في تاريخ مصر.

وطالب اللواء محمود شعراوي، المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة في اليوم الثاني للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة في اتخاذ القرارات التي تعمل على تقدم مصر واستقرارها، مؤكداً على أنه أصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.