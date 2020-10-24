"المياه كثرتها مدمر وقلتها مميت".. وزير الري: نشهد مشروعات لم تحدث منذ عصر محمد علي

كتب-محمد عبدالناصر:

تصوير هاني رجب:



قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تشهد في الوقت الحالي عمليات تطوير ومشروعات تنمية لم تشهدها منذ عهد محمد علي، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية تعد تحدي كبير أمام أي عمليات تنمية حيث أنها تقلل من الشعور من نتائج التنمية، لافتًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة الهندسية ومهندسيها في إنجاز الكثير من المشروعات في زمن قياسي.

وأضاف عبدالعاطي، في كلمته باحتفالية نقابة المهندسين لتكريم محاربي حرب أكتوير من المهندسين: "مفتاح نصر أكتوبر كانت المياه، حيث كان للواء ذكي يوسف دور كبير في عمل ترومبات كبيرة للمياه لهدم ساتر الرمال"، قائلًا: "المياه كثرتها مدمر، وقلتها مميت إن لم يكن هناك بنية تحتية قادرة على التعامل معها".

وأشار إلى أن الوزارة انتهت خلال اليومين الماضيين من فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، والذي تناول العديد من القضايا المهمة المرتبطة بالمياه.

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