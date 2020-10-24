أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

"المياه كثرتها مدمر وقلتها مميت".. وزير الري: نشهد مشروعات لم تحدث منذ عصر محمد علي

08:56 م السبت 24 أكتوبر 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب-محمد عبدالناصر:
تصوير هاني رجب:


قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تشهد في الوقت الحالي عمليات تطوير ومشروعات تنمية لم تشهدها منذ عهد محمد علي، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية تعد تحدي كبير أمام أي عمليات تنمية حيث أنها تقلل من الشعور من نتائج التنمية، لافتًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة الهندسية ومهندسيها في إنجاز الكثير من المشروعات في زمن قياسي.

وأضاف عبدالعاطي، في كلمته باحتفالية نقابة المهندسين لتكريم محاربي حرب أكتوير من المهندسين: "مفتاح نصر أكتوبر كانت المياه، حيث كان للواء ذكي يوسف دور كبير في عمل ترومبات كبيرة للمياه لهدم ساتر الرمال"، قائلًا: "المياه كثرتها مدمر، وقلتها مميت إن لم يكن هناك بنية تحتية قادرة على التعامل معها".

وأشار إلى أن الوزارة انتهت خلال اليومين الماضيين من فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، والذي تناول العديد من القضايا المهمة المرتبطة بالمياه.

نقابة المهندسين محمد عبدالعاطي وزارة الري محمد علي

الخبر التالى:

تعرض لبتر في ساقيه وأحد الساعدين.. مجلس الوزراء يستجيب لـ"شاب القطار"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106230

    عدد المصابين

  • 98713

    عدد المتعافين

  • 6176

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 41992013

    عدد المصابين

  • 31184544

    عدد المتعافين

  • 1142731

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تكشف أسباب تزايد إصابات كورونا الأيام الماضية.. وتحذير لهذه الفئة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا