اليوم.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بالخرطوم

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، بالخرطوم بدولة السودان الشقيقة، وذلك بدعوة من الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة.

من المقرر أن تكون الخطبة عن نبي الرحمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

كما يشارك وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي الذي تعقده وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة يومي السبت والأحد القادمين ٢٤ ، ٢٥ أكتوبر تحت عنوان: "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، بما يعني ضرورة التجديد ومراعاة ظروف الواقع في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف بفهم ثاقب مستنير.

وتأتي كلمة وزير الأوقاف في الجلسة الافتتاحية العلمية تحت عنوان "حتمية التجديد"، متسقة مع موضوع المؤتمر، مؤكدةً حتمية التجديد، وضرورة فهم مقاصد النصوص ومراميها، ومراعاة فقه الواقع والمتاح وترتيب الأولويات، بعيدًا عن الجمود عند ظواهر النصوص، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية، في ضوء التفرقة الواضحة المستنيرة بين الثابت والمتغير.