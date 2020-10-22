1.64 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء

كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقودا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة (الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات)، وذلك في إطار احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية للدولة والرؤية الشاملة لاستكمال البنية التحتية لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومي المصري وتنفيذ العديد من التوسعات العمرانية والزراعية ومحطات تحلية مياه البحر لتخدم في المقام الأول مواطني شبه جزيرة سيناء ومنها ربط عدة مناطق في محافظة شمال شبه جزيرة سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة مع إمكانية رفع القدرة المطلوبة لتغذية مدينة العريش ورفع كفاءة محطة الوحشي.

- عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف:

عقد إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2×175+2×40 م.ف.أ) من النوع المعزول بالغازل GIS شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل (396.52 مليون جنيه مصري) وبمدة تنفيذ قدرها 14 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

- عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف:

عقد إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف سعة (4×40 م.ف.أ) من النوع المعزول بالغازل GIS شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل (225 مليون جنيه مصري) وبمدة تنفيذ قدرها 12 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

وأشارت الشركة إلى أنه جار الانتهاء أيضا من إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع ربط محطة المساعيد جهد 220 ك.ف بمحطة الشيخ زويد من خلال كابلات أرضية جهد 66 ك.ف وبطول 43 كم وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى مليار جنيه مصري، وبذلك تكون إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء حوالي 1.640 مليار جنيه يتم تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.