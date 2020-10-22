بالصور.. صندوق "تحيا مصر" يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بسوهاج بعد تطويرها

كتب- محمد عبدالناصر

افتتح صندوق تحيا مصر، منذ قليل مدرسة عرب بخواج الإعدادية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطها في محافظة سوهاج.

حضر الافتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.

وتم تطوير المدرسة التي تخدم 488 طالبًا وطالبة، كما تضمنت المرحلة الثانية مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد أحمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنين وتضم 341 طالبًا وطالبة​