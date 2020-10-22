أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

الجيزة: قافلة تنموية بمساكن عشش السودان بالدقي بحضور متدربي الأكاديمية الوطنية

02:00 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت محافظة الجيزة، ورشة لأعمال الأشغال اليدوية لقاطني عشش السودان بحي الدقي، وبحضور المتدربين من البرنامج الرئاسي "EPLP".

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

ووفرت المحافظة، خلال الورشة، كتب خارجية لطلبة الثانوية العامة من أهالي المنطقة، وذلك استكمالاً لأعمال القافلة التنموية بمنطقة مساكن عشش السودان في إطار التعاون المثمر ما بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة وبالتزامن مع متابعة مشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة.

كما استمرت أعمال مركز الدعم النفسي وبناء الذات على أن يتم استكمال البرنامج خلال الأيام القادمة.

عشش السودان حي الدقي برنامج EPLP محمد الخشت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا