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الأزهر يكشف تفاصيل المسابقة العالمية للبحوث في مؤتمر صحفي.. الخميس

07:38 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
الأزهر يكشف تفاصيل المسابقة العالمية للبحوث في مؤتمر صحفي.. الخميس

د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

يعقد الأزهر الشريف، ظهر الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل "المسابقة العالمية للبحوث" في نسختها الأولى.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعددا من قيادات المشيخة.

ودعا المركز الإعلامي للأزهر الشريف، الصحفيين والإعلاميين الراغبين في التغطية، الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وتقدم المركز الإعلامي للأزهر لجميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين بخالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد في تغطية أنشطة وفعاليات الأزهر الشريف.

المسابقة العالمية للبحوث الأزهر الشريف محمد الضويني

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