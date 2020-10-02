أحمد دياب ومحمد فاروق ومعتز إينو في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر (صور)

استعدادا لبدء الاحتفالات.. إقبال كثيف من المواطنين على النصب التذكاري

إحباط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وسماعات "كول سنتر" في المطار (صور)

(مصراوي):



شارك عدد من الشخصيات العامة، ولاعبي كرة القدم في في الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، التي بدأت الليلة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر.

وشارك عضو مجلس الشيوخ أحمد دياب، ومحمد فاروق ومعتز إينو لاعبي الأهلي السابقين، في الاحتفالات.

ورفع المواطنون لافتات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأعلام المصرية، وحرص الأهالي على اصطحاب الأطفال للمشاركة في الاحتفالات.

ومن المقرر أن يحيي المطرب حكيم ومصطفى حجاج وهشام عباس وبوسي وفرقة المدفعجية.

وكان عددًا من الأحزاب السياسية، دعو المواطنين للنزول إلى الميادين الرئيسية وأمام المنصة بمدينة نصر، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الجمعة.​