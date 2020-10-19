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شاهد شارع المعز بعد انتهاء أعمال الإضاءة الجديدة (صور)

10:47 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
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(مصراوي):

نشرت صفحة شارع المعز لدين الله الفاطمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة صور تجسد انتهاء أعمال تجربة الإضاءة الجديدة لآثار شارع المعز، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي مطلع الشهر المقبل.

وبدأت وزارة السياحة والآثار، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية، شهر مايو الماضي، في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأثرية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن جميع الأعمال يتم تنفيذها من قبل وزارة الإنتاج الحربي، وتشمل إنارة الشارع والمسارات الداخلية به من خلال استخدام بعض أنواع الإضاءة الجانبية مع مراعاة الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للشارع.

شارع المعز فيسبوك وزارة السياحة

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